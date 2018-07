Svezia-Svizzera, Ottavi Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Si giocherà oggi, a San Pietroburgo, alle ore 16, il penultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018. Saranno una di fronte all’altra Svezia e Svizzera, l’una per tornare ai quarti dopo 24 anni, l’altra per raggiungere lo stesso obiettivo a distanza di ben 64 anni dall’ultima volta (in casa, peraltro). La vincitrice di questo incontro troverà una tra Colombia e Inghilterra.

La Svezia è arrivata fin qui vincendo il rocambolesco gruppo F davanti al Messico, mentre la Svizzera ha occupato il posto dietro al Brasile nel gruppo E. Arbitro designato è lo sloveno Damir Skomina. La Svezia è data per leggermente favorita, ma dovrà fare a meno dell’infortunato Larsson; gli svizzeri, d’altro canto, non possono contare sugli squalificati Lichtsteiner e Schar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Svezia-Svizzera, ottavo di finale dei Mondiali 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 LUGLIO

16.00 Svezia-Svizzera

SVEZIA-SVIZZERA: COME VEDERE LA PARTITA DI OGGI IN TV

Svezia-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF / Shutterstock.com