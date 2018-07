Svezia-Svizzera, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: solito modulo svedese, assenze pesanti in difesa tra gli elvetici

Svezia e Svizzera si giocano oggi alle 16.00 un posto nei quarti di finale del Mondiale 2018. L’ottavo più sorprendente, quello difficilmente pronosticabile ad inizio torneo e per entrambe le nazionali un’occasione forse irripetibile di entrare tra le migliori otto del mondo.

Andersson non cambia la filosofia della sua Svezia. Solito 4-4-2 con l’unico cambiamento dovuto all’assenza di Larsson per squalifica. In porta Olsen, poi quartetto difensivo composto da Lustig, Lindelof, Granqvist e Augustinsson. A centrocampo spazio a Claesson, Hiljemark, Ekdal e Forsberg con i due “spilungoni” Berg e Toivonen in attacco.

Assenze molto importanti in difesa per Petkovic che perde per squalifica sia Lichtsteiner sia Schar, che verranno sostituiti da Elvedi e Djourou. Il quartetto arretrato verrà poi composto da Akanji e Rodriguez. Mediani Behrami e Xhaka e poi il trio Shaqiri, Dzemaili ed Embolo che dovrà aiutare il centravanti Gavranovic.

Queste le probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Elvedi, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic













Foto: Paolo Bona Shutterstock.com