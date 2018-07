Svezia-Svizzera, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Vanno ad esaurirsi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio: la giornata di domani infatti andrà a delineare la griglia dei quarti di finale. Saranno di fronte la Svezia, che ha vinto il Girone F davanti al Messico, e la Svizzera, che è giunta seconda alle spalle del Brasile nel Girone E.

La sfida si giocherà a San Pietroburgo domani, martedì 3 luglio, alle ore 16.00, e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Martedì 3 luglio ore 16.00 – San Pietroburgo

Svezia-Svizzera

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport

Per quanto riguarda le formazioni, saranno tre i giocatori assenti per squalifica: resteranno in tribuna Larsson (Svezia), Lichtsteiner e Schar (Svizzera).

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Svezia: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. CT: Andersson.

Svizzera: Sommer; Elvedi, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. CT: Petkovic.













Foto: Paolo Bona Shutterstock.com

