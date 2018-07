Svezia-Inghilterra, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Terzo quarto di finale in arrivo ai Mondiali di Russia 2018: a Samara saranno di fronte Svezia e Inghilterra per guadagnarsi un posto tra le prime quattro del mondo (e, visti gli eventi di ieri, d’Europa). La Svezia sta correndo per ritrovare la semifinale a 24 anni di distanza dall’ultima volta, mentre l’Inghilterra cerca quest’obiettivo dall’edizione di Italia ’90.

L’unica certezza dell’incontro è l’assenza per squalifica di Mikael Lustig nella formazione svedese. Per il resto, gli uomini di Jan Andersson dovrebbero mantenere il loro solito undici, anche se Ekdal desta qualche preoccupazione per un infortunio al piede. Da parte inglese, invece, di giocatori in dubbio ce ne sono quattro, tra i quali (di nuovo) Dele Alli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Svezia-Inghilterra, quarto di finale dei Mondiali 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO

16.00 Svezia-Inghilterra

SVEZIA-INGHILTERRA: COME VEDERE LA PARTITA DI OGGI IN TV

Svezia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com