Superbike: Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto

Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019.

Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale l’anno venturo nel Mondiale Superbike. Ducati che nel 2019 omologherà la V4 e c’è tanta curiosità su questo modello che dovrebbe rinverdire i tempi di Troy Bayliss e consentire alla Casa italiana di centrare il bersaglio grosso, visto il digiuno iniziato nel 2011. La moto, secondo alcune indiscrezioni nell’ambiente, dovrebbe dare delle buone risposte ed è quella preposta per interrompere l’egemonia della Kawasaki e di Jonathan Rea, dominatore anche quest’anno.

Ai vertici però della scuderia italiana regna il silenzio e ci si nasconde quasi dietro al grande mondo della top class del Motomondiale per non andare ad approfondire un discorso che meriterebbe attenzione. Davies e Melandri sono ancora in attesa di risposte che non ci sono e se ciò dovesse perdurare non è escluso che entrambi i centauri possano prendere altre strade, diverse da quelle di Borgo Panigale.

E’ innegabile che ormai la priorità sia diventata la MotoGP ma il mito Ducati, nato soprattutto per quanto fatto nelle derivate di serie, non può certo considerare la SBK come una “ruota di scorta”, anche per non perdere seguito tra gli appassionati, innamorati del marchio anche per quanto fatto vedere in questa categoria.













Foto: Valerio Origo