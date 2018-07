Spagna-Russia, Ottavi Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Spagna e Russia si affronteranno negli ottavi di finale dei Mondiali 2018. I padroni di casa hanno chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle dell’Uruguay, e si troveranno ora di fronte una delle favorite assolute di questo torneo. Golovin e compagni cercheranno di far valere il fattore campo per compiere l’impresa. Le Furie Rosse hanno invece vinto il Gruppo B, ma senza convincere e proveranno a rifarsi in questa sfida e tirare fuori tutto il loro talento.

Spagna-Russia si giocherà questo pomeriggio (domenica 1° luglio) al Luzhniki Stadium di Mosca con calcio di inizio alle 16.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Domenica 1° luglio

16.00 Spagna-Russia, ottavi di finale, Luzhniki Stadium

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com