Spagna-Italia, Semifinale Europei pallanuoto 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Il Settebello torna in acqua dopo la roboante vittoria sulla Russia: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale, che i ragazzi di Campagna hanno dominato Gli azzurri ritorneranno in acqua oggi, giovedì 26 luglio, alle ore 22.00 per cercare il pass per la finalissima di sabato.

I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la Spagna padrona di casa, che ha vinto il Gruppo B per differenza reti nei confronti del Montenegro, e poi ha battuto ai quarti la Grecia per 10-6. Tutti gli orari della fase ad eliminazione diretta sono soggetti a modifica per esigenze televisive (infatti l’incontro era originariamente previsto per le ore 20.30).

La trasmissione tv della gara sarà affidata a Raidue e RaiSport+HD, mentre tutte le gare saranno visibili in streaming su LEN TV, che assicurerà la copertura completa dell’evento, mentre OA Sport garantirà la diretta live testuale di tutte le gare di Setterosa e Settebello.

Di seguito il programma completo della prossima sfida del Settebello:

Fase ad eliminazione diretta – Semifinali (26 luglio)

ITALIA – Spagna (ore 22.00)

Diretta tv su Raidue e RaiSport+HD

Diretta streaming su LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport













Foto: Renzo Brico

