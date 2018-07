Sorteggio Calendario Serie A 2018-2019: tutte le regole e i criteri, giornata per giornata

Giovedì 26 luglio, alle ore 19.00, si svolgerà il sorteggio dei calendari della Serie A 2018-2019 di calcio. L’evento andrà in scena presso i Studi Sky a Milano: verranno definite le 38 giornate di campionato, conosceremo tutti gli incroci e le date dei big match e di tutte le partite. Oggi La Lega Calcio ha definito quali sono i criteri per la compilazione dei calendari. Conosciamo nel dettaglio tutti i criteri per la compilazione del calendario della Serie A 2018-2019.

– Nelle ultime quattro giornate deve esserci perfetta alternanza tra incontri in casa e in trasferta per ogni squadra.

– Per ogni girone, non possono esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta.

– Prevista alternanza assoluta di incontri in casa e in trasferta per queste squadre: Empoli-Fiorentina, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma.

– Le squadre che hanno giocato in casa l’ultima giornata del 2018 dovranno giocare l’ultima partita del 2019 in trasferta e viceversa.

– Nei tre turni infrasettimanali sono vietati i derby e sono vietati anche incontri tra Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma.

– I derby sono vietati anche alla prima e all’ultima giornata.

– Le società partecipanti alla Champions League (Inter, Juventus, Napoli, Roma) non incontrano le società partecipanti all’Europa League (Atalanta, Lazio, Milan) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League (5^, 8^, 13^, 16^ giornata).

– Squadre che si sono affrontate alla prima o all’ultima giornata non si incontreranno quest’anno nelle stesse giornate.

– Le varie squadre hanno evidenziato alcune limitazioni per eventi concomitanti in città e sono state assecondate:

Bologna: fuori casa il 6 ottobre per concomitanza con il Giro ciclistico dell’Emilia. Cagliari: fuori casa il 19 agosto per indisponibilità dello stadio. Chievo: fuori casa il 28 ottobre per concomitanza con la Fieracavalli; fuori casa il 17 febbraio 2019 per concomitanza con l’Half Marathon; fuori casa il 7 aprile 2019 per concomitanza con il Vinitaly. Empoli: fuori casa il 26 agosto per concomitanza col Beat Festival; fuori casa il 16 dicembre per concomitanza con il Mercato straordinario; fuori casa il 14 aprile 2019 per concomitanza con il Mercato straordinario. Fiorentina: fuori casa il 16 settembre per concomitanza coi Mondiali di Pallavolo; fuori casa l’11 novembre per concomitanza con l’incontro della nazionale Italiana di Rugby; fuori casa il 25 novembre per concomitanza con la Firenze Marathon; fuori casa il 9 dicembre per concomitanza con un concerto al Mandela Forum; fuori casa il 17 febbraio 2019 per concomitanza con la Final Eight Coppa Italia basket. Frosinone: fuori casa il 19 agosto per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento). Napoli: fuori casa il 19 agosto per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento); fuori casa il 24 febbraio 2019 per concomitanza con l’Oltremare Half Marathon. Parma: fuori casa il 16 settembre per concomitanza col Salone del Camper. Sassuolo: fuori casa il 25 novembre per concomitanza con la Festa patronale. Spal: fuori casa il 30 settembre per concomitanza con l’International Ferrara Marathon. Torino: fuori casa il 26 e il 30 settembre per concomitanza con i Mondiali di pallavolo. Udinese: fuori casa il 23 settembre per concomitanza con la Maratonina di Udine; fuori casa il 2 dicembre per concomitanza con il Telethon.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com