Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: 7 medaglie per l’Italia nelle prime due giornate con Ruiu, Massidda e Ficarra

Le prime due giornate degli Europei Giovanili 2018 dedicate agli under 15 ed agli under 17 sono andate in archivio e la selezione italiana ha collezionato ben 7 medaglie grazie alle prestazioni di Davide Ruiu (2 ori e un bronzo), Sergio Massidda (3 bronzi) e Luca Ficarra (un argento).

Nella prima giornata hanno gareggiato quattro categorie differenti; per quanto riguarda gli under 17 si è disputata la gara riservata ai -50 kg, la quale è stata caratterizzata dal duello tra l’azero Omar Javadov (oro nello strappo e nel totale), il rumeno Florin Krupla (oro nello slancio) ed il bulgaro Ivan Dimov (argento nello strappo e nel totale, bronzo nello slancio). Si è svolta la gara dei -50 kg anche tra gli under 15 maschili e la vittoria è andata all’armeno Gor Sahakyan con 178 kg (80+98) davanti al bulgaro Gabriel Marinov ed al turco Hasan Kartal (entrambi con 174 kg), mentre i due italiani in gara si sono piazzati settimo (Loris Sposo con 157 kg) e nono (Roberto Bottinelli con 144 kg). Nella categoria delle under 15 riservata alle -44 kg la rumena Dorina Tofan ha dominato la gara sollevando 132 kg nel totale davanti alle turche Tulay Ilhan (127 kg) e Bahar Korubeyi (121 kg). L’azzurra Jessica Magnasco ha chiuso al quarto posto nel totale distaccata di 10 kg da un bronzo che ha invece sfiorato nella prova di slancio in cui ha alzato 64 kg, non sufficienti a battere Korubeyi per un kg. Tra le -48 kg si è imposta la rumena Alice Halmac con 135 kg (62+73) davanti alla turca Rabia Demir (59+71) ed alla polacca Katarzyna Myjak (59+68) mentre l’azzurra Valentina Farris ha chiuso al sesto posto con 118 kg nel totale.

La seconda giornata è stata a forti tinte azzurre con 7 medaglie conquistate (2 ori, 1 argento e 4 bronzi) nelle varie gare in programma. Spicca fra tutti il sardo Davide Ruiu, protagonista di una gara fantastica tra i -62 kg youth in cui riesce a difendersi nella prova di strappo (116 kg) per poi rimontare sul turco Toptas e sull’azero Gasimov nello slancio con un secondo tentativo da 145 kg che gli permette di vincere la prova parziale e di laurearsi Campione Europeo anche nel totale (261 kg). Ottima prestazione anche di un altro sardo, Sergio Massidda, che tra i -56 kg under 17 si porta a casa il bronzo nelle prove di strappo (101 kg), di slancio (125 kg) e nel totale (226 kg), alle spalle del bulgaro Rusev (240 kg) e del ceco Polak (231 kg). La settima medaglia azzurra arriva grazie all’argento di Luca Ficarra nella prova di slancio dei -62 kg under 15 con un fantastico sollevamento da 115 kg. La gara viene dominata dall’azero Aliyev con un totale di 218 kg, davanti al polacco Lazuga (210 kg) ed al turco Kahriman (207 kg). Sempre tra gli under 15 si è disputata la finale maschile dei -56 kg in cui il titolo europeo, in tutte le prove, è andato all’azero Mammadov con 212 kg totali (98+114) davanti all’altro azero Hasanov con 202 kg (92+110) ed al turco Erdal (198 kg; 89+109). L’unica gara femminile della giornata se l’è aggiudicata in maniera netta la rumena Cotruta grazie ad un ottimo 160 di totale che le ha permesso di distanziare le avversarie in entrambe le prove, l’argento è andato alla polacca Polka (63+79) ed il bronzo all’estone Matjuhhina (61+81).