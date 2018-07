Softball, Serie A1: i risultati della nona giornata, quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì

Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì.

GIRONE A

Collecchio-Saronno

Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le padrone di casa prevalere per 3-1 grazie a un’ottima partita di Courtney Mirabella (12 strike-out) e ai tre punti conquistati nel terzo inning. La reazione di Saronno non riesce a produrre altro che un punto di Betti su lancio pazzo (ma aveva tirato fuori un triplo prima). Il secondo incontro finisce invece al quarto inning, con un dominio molto più netto di Collecchio: 10-0, ma con Saronno che ha da recriminare per non meno di cinque errori commessi.

Caronno-Nuoro

Sorpresa nel primo dei due incontri: Caronno deve cedere il passo a Nuoro per 2-5. La chiave, in questo caso, sta tutta nel sesto inning: si hanno tante scelte mirate a portare giocatrici in base, il che ha come conseguenza l’arrivo di tre punti, cui se ne aggiunge un ultimo pochi minuti più tardi. Caronno si vendica nella seconda partita, che termina al quinto inning quando il punteggio è di 8-0, con 5 punti realizzati nel primo inning. In particolare evidenza, per le padrone di casa, Floyd.

Bollate-Parma

Nel primo dei due incontri, Giulia Cecchetti semplicemente non fa giocare Parma, mentre i punti del 2-0 li realizzano Fama (su errore di tiro del catcher quando è in terza base) e Bigatton. Più lottata la seconda partita, con Parma che manda a segno Stephanie e Kellye. L’impresa sognata dall’ultima in classifica, però, resta tale, per via della rimonta delle leader del girone, che si chiude col punto vincente di Laura Bigatton per il 3-2 finale.

CLASSIFICA GIRONE A – 1. Bollate 18-0 (1.000), 2. Caronno 12-6 (.667), 3. Collecchio 9-9 (.500), 4. Saronno 7-11 (.389), 5. Nuoro 5-13 (.278), 6. Parma (.167)

GIRONE B

Pianoro-Bussolengo

Doppia vittoria in trasferta per Bussolengo, anche se per la prima è necessario un extra inning: dopo il 2-2 maturato al termine dei sette regolamentari, è Longhi a portare le venete sul punteggio finale di 2-4. Ben diversa è la storia nel secondo incontro, che termina in anticipo, al quinto inning. 0-7 è il risultato, ottima è la partita di Gasparotto, che apre le marcature e lancia il parziale mai chiuso da Pianoro.

Forlì-Sestese

La Sestese piazza un colpo esterno a Forlì nel primo dei due incontri previsti. L’1-3 è frutto del gran lavoro delle ospiti nel quinto inning, nel quale si creano le condizioni affinché Carletti vada a mettere a referto i tre, importantissimi punti per la sua squadra. Nella seconda gara, Forlì si vendica con gli interessi: 9-2 e fine dei giochi al quinto inning, con una gran prestazione di Aldrete.

Castellana-Montegranaro

Un successo per parte tra le Thunders e la Guardolificio Diomedi. Il primo incontro termina anzitempo, poiché Montegranaro, trascinata da Badagliacca e Fagioli, fa registrare il punteggio di 0-9 dopo cinque inning. La risposta di Castellana arriva pronta e porta la firma di Giacometti e Cernecca a livello di punti, mentre Rachel Knapp fa buon gioco in battuta. Finisce 5-0.

CLASSIFICA GIRONE B – 1. Bussolengo 17-1 (.944), 2. Forlì 12-6 (.667), 3. Castellana, Sestese, Pianoro 7-11 (.389), 6. Montegranaro 4-14 (.222)

Foto: Franco Bagattini