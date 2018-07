Softball, Mondiali 2018: le convocate dell’Italia ai raggi X. Squadra giovanissima e talentuosa

L’Italia è pronta per giocare i Mondiali di softball, che prenderanno il via giovedì 2 agosto in Giappone, proprio con la sfida tra le azzurre e le padrone di casa. Le ragazze di Enrico Obletter sono pronte per proseguire il loro percorso di crescita, già cominciato lo scorso anno con gli Europei (persi in finale con l’Olanda): il vero obiettivo di questo gruppo è centrare la qualificazione a Tokyo 2020 e un torneo duro e di livello assoluto come il Mondiale rappresenta un’ottima occasione per crescere ma anche per ben figurare. Vediamo le convocate di Obletter ai raggi X.

Mariel Bertossi – Ricevitore / Interno: classe 1997, è cresciuta a Staranzano, per poi volare negli States, precisamente nella squadra di college del Montevallo. Lì ha giocato la scorsa stagione, prima di rientrare in Italia a Bussolengo, vincendo con le venete la Coppa Campioni ad Haarlem in Olanda. Quest’anno gioca a Saronno.

Amanda Lynn Fama – Interno: classe 1989, è originaria degli States, dove si è formata sportivamente. Ha militato nella Concordia University Irvine, squadra per cui detiene il record di fuoricampo (42), con esperienza anche nella NPF, la lega professionistica americana. In Italia ha militato a La Loggia, a Nuoro ed ora è a Bollate.

Fabrizia Marrone – Esterno: classe 1996, nata e cresciuta a Chieti, proprio nelle Atoms ha già lavorato con Obletter, che poi l’ha voluta a Bussolengo, dove insieme hanno vinto Scudetto e Coppa Campioni. È da diversi anni nel giro delle Nazionale, tra Juniores e prima squadra.

Alice Nicolini – Lanciatrice: classe 1995, protagonista non solo a Saronno ma anche con l’Italia. Nonostante la giovane età si è già fatta largo tanto che Obletter la inserisce spesso e volentieri nelle rotazioni in pedana. Ha preso parte anche alla finale degli Europei dello scorso anno.

Ilaria Cacciamani – Lanciatrice: classe 1994, cresciuta a Macerata, ora milita a Forlì. È uno dei punti fermi in azzurro da tempo, perché a dispetto dei 24 anni ha già partecipato al Mondiale del 2016, oltre che, da protagonista, agli Europei del 2015 (vinti) e del 2017 (persi in finale). In mezzo uno Scudetto da MVP con Forlì.

Lara Cecchetti – Interno: classe 1993, cresciuta nell’Accademia di Tirrenia è poi volata negli States per militare nella NJCAA, la lega universitaria dei college junior. È poi tornata in Italia, a Bollate, con una parentesi a Bussolengo.

Giulia Longhi – Interno: classe 1993, ha esordito in Nazionale nel 2011 mentre risale all’anno precedente il suo debutto nel massimo campionato, con Fermana. Gli anni migliori sono arrivati a Caserta e Bussolengo, dove ha vinto il titolo.

Elisa Cecchetti – Ricevitore / Esterno: classe 1995, la più giovane delle sorelle Cecchetti ha debuttato in azzurro quando non aveva ancora 18 anni. Anche per lei un’esperienza negli States durata fino allo scorso anno, prima del ritorno a Bollate.

Greta Cecchetti – Lanciatrice: classe 1989, lei è invece la più “esperta” della famiglia. Originaria di Bollate, è stata precoce, perché a soli 15 anni ha esordito nel massimo campionato e a 17 era già nel giro della Nazionale maggiore. A questo si aggiunge un’esperienza a Texas A&M. È la lanciatrice numero uno e ha firmato da protagonista la vittoria agli Europei 2015.

Marta Gasparotto – Interno: classe 1996, si è fatta largo dalle giovanili fino al massimo campionato, esordendo in azzurro quando militava addirittura in A2. Giocatrice duttile, all’occorrenza utile anche ricevitore, ha un’esperienza nella NJCAA, mentre in Italia ha vinto la Coppa Campioni lo scorso anno con Bussolengo.

Erika Piancastelli – Ricevitore / Interno: classe 1996, figlia d’arte, il padre giocava a baseball, la madre è stata azzurra di softball. È cresciuta negli Stati Uniti, seguendo il padre, frequentando prima la scuola e poi il college, a McNeese State, da gran protagonista, conquistando il titolo di Southland Conference Player of the Year. Ora milita a Forlì. Talento finissimo, ha fatto parte anche della spedizione vincente agli Europei 2015.

Beatrice Ricchi – Esterno: classe 1993, è cresciuta giocando a baseball fino a 14 anni, per poi passare al softball. Prima San Marino, poi la consacrazione a La Loggia, con due Scudetti e una Coppa Campioni. MVP del campionato nel 2016, è entrata in azzurro nel 2008, seguendo la trafila dalle giovanili fino alla prima squadra, con cui ha partecipato già ai Mondiali del 2014 (non a quelli del 2016, per infortunio).

Priscilla Brandi – Interno: classe 1993, cresciuta a Roma è poi stata selezionata per l’Accademia di Tirrenia. Ha vissuto gli anni migliori a Bussolengo, dove ha vinto uno Scudetto e una Coppa Campioni. Poi è passata a Pianoro, dove milita attualmente.

Veronica Comar – Lanciatrice: classe 1996, originaria di Rochi è poi passata a Staranzano, mentre da pochi anni milita a Bussolengo. Non era stata inserita nel primo elenco di convocate. Poi l’infortunio a Victoria Lynn Galvan ha portato Obletter a richiamarla. Non si tratta comunque di una novità in azzurro.

Laura Vigna – Esterno: classe 1999, è giovanissima ma il talento non le manca. Protagonista da anni con la Nazionale juniores, era già stata convocata da Obletter per l’Asia Pacific Cup, oltre che per stage a raduni vari. Nonostante la giovane età ha già una Coppa Campioni in bacheca, vinta lo scorso anno con Bussolengo.

Alessandra Rotondo – Ricevitore / Interno: classe 1999, viene da due settimane particolarmente intense, tra U19 e U22. Ora la giocatrice di Saronno potrà misurarsi con le “grandi”, dopo aver fatto parte, come la collega, della squadra che a febbraio ha giocato a Sydney.

Andrea Howard – Esterno: classe 1999, nata e cresciuta negli States ha deciso di seguire le sue origini e giocare per l’Italia. Viene da una stagione particolarmente positiva a New Mexico, in cui si è guadagnata un posto nel miglior team della All-Mountain West Conference. Anche lei è stata selezionata dopo un ottimo Europei U19.













