Softball, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 2 al 12 agosto la città di Chiba, in Giappone, ospiterà i Mondiali di softball. Sedici squadre divise in due gruppi, a caccia del titolo vinto due anni fa dagli Stati Uniti. La rassegna iridata varrà anche come prima occasione per staccare il pass per le Olimpiadi, diritto che verrà riservato esclusivamente alla vincitrice del torneo (il Giappone è già qualificato).

La formula del torneo prevede una prima fase che si disputerà su tre campi, Narita, Narashino e Ichihara, poi la fase finale si terrà a Chiba. Le prime quattro passeranno ai playoff, giocandosi il titolo, le altre, invece, lotteranno per i piazzamenti. L’Italia è inserita nel gruppo B, quello delle padrone di casa, che le azzurre affronteranno proprio nel match di apertura del torneo.

Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.flosoftball.com, servizio in abbonamento.

I gruppi

Gruppo A

Stati Uniti

Cina Taipei

Porto Rico

Messico

Olanda

Nuova Zelanda

Filippine

Sudafrica

Gruppo B

Giappone

Canada

Australia

Italia

Cina

Gran Bretagna

Venezuela

Botswana

Il programma

Giovedì 2 agosto

ore 13.00 NASPA Stadium, Narita City: Giappone – Italia

Venerdì 3 agosto

ore 3.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Sudafrica – Cina Taipei

ore 3.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Australia – Venezuela

ore 5.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Stati Uniti – Messico

ore 5.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Canada – Gran Bretagna

ore 8.30 NASPA Stadium, Narita City: Porto Rico – Olanda

ore 8.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Filippine – Sudafrica

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Australia – Cina

ore 11.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Nuova Zelanda – Cina Taipei

ore 11.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Venezuela – Canada

ore 12.00 NASPA Stadium, Narita City: Botswana – Giappone

Sabato 4 agosto

ore 3.00 NASPA Stadium, Narita City: Italia – Australia

ore 3.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Porto Rico – Sudafrica

ore 5.30 NASPA Stadium, Narita City: Cina – Gran Bretagna

ore 5.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Filippine – Messico

ore 7.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Botswana – Venezuela

ore 8.30 NASPA Stadium, Narita City: Canada – Italia

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Cina Taipei – Stati Uniti

ore 11.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Nuova Zelanda – Olanda

ore 11.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Porto Rico – Filippine

ore 12.00 NASPA Stadium, Narita City: Giappone – Cina

Domenica 5 agosto

ore 3.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Olanda – Stati Uniti

ore 5.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Cina Taipei – Porto Rico

ore 5.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Italia – Botswana

ore 7.30 NASPA Stadium, Narita City: Australia – Canada

ore 8.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Olanda – Filippine

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Messico – Sudafrica

ore 11.00 NASPA Stadium, Narita City: Venezuela – Cina

ore 11.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Stati Uniti – Nuova Zelanda

ore 12.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Gran Bretagna – Giappone

Lunedì 6 agosto

ore 3.00 NASPA Stadium, Narita City: Messico – Porto Rico

ore 3.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Australia – Botswana

ore 5.30 NASPA Stadium, Narita City: Sudafrica – Nuova Zelanda

ore 5.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Cina – Canada

ore 8.30 NASPA Stadium, Narita City: Olanda – Cina Taipei

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Italia – Gran Bretagna

ore 11.00 NASPA Stadium, Narita City: Filippine – Stati Uniti

ore 12.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Giappone – Venezuela

Martedì 7 agosto

ore 3.00 NASPA Stadium, Narita City: Botswana – Gran Bretagna

ore 5.30 NASPA Stadium, Narita City: Cina Taipei – Filippine

ore 5.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Porto Rico – Nuova Zelanda

ore 5.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Messico – Olanda

ore 8.30 NASPA Stadium, Narita City: Cina – Botswana

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Venezuela – Italia

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Stati Uniti – Sudafrica

ore 11.00 NASPA Stadium, Narita City: Gran Bretagna – Australia

ore 11.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Messico – Nuova Zelanda

ore 12.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Canada – Giappone

Mercoledì 8 agosto

ore 3.00 NASPA Stadium, Narita City: Sudafrica – Olanda

ore 3.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Italia – Cina

ore 5.30 NASPA Stadium, Narita City: Nuova Zelanda – Filippine

ore 5.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Gran Bretagna – Venezuela

ore 8.30 NASPA Stadium, Narita City: Cina Taipei – Messico

ore 8.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Canada – Botswana

ore 11.00 NASPA Stadium, Narita City: Stati Uniti – Porto Rico

ore 12.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Giappone – Australia

Venerdì 10 agosto

Playoff

ore 3.00 ZOZO Marine Stadium, Chiba: A3 – B4 (C1)

ore 5.30 ZOZO Marine Stadium, Chiba: B3 – A4 (C2)

ore 8.30 ZOZO Marine Stadium, Chiba: A1 – B2 (C3)

ore 12.00 ZOZO Marine Stadium, Chiba: B1 – A2 (C4)

Piazzamenti

ore 3.00 NASPA Stadium, Narita City: A5 – B8 (P1)

ore 3.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: B5 – A8 (P2)

ore 7.00 NASPA Stadium, Narita City: B7 – A6 (P3)

ore 7.00 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: A7 – B6 (P4)

Sabato 11 agosto

Playoff

ore 2.30 ZOZO Marine Stadium, Chiba: Vincente C1 – Perdente C3 (C5)

ore 5.00 ZOZO Marine Stadium, Chiba: Vincente C2 – Perdente C4 (C6)

ore 8.30 ZOZO Marine Stadium, Chiba: Vincente C6 – Vincente C5 (C7)

ore 12.00 ZOZO Marine Stadium, Chiba: Vincente C4 – Vincente C3 (C8)

Piazzamenti

ore 3.00 Akitsu Stadium, Narashino City: Vincente P2 – Vincente P1 (P5)

ore 5.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Vincente P4 – Vincente P3 (P6)

ore 9.30 Akitsu Stadium, Narashino City: Vincente P6 – Vincente P5 (P8)

Domenica 12 agosto

Finale 3° posto

ore 7.00 ZOZO Marine Stadium, Chiba: Vincente C7 – Perdente C8 (C9)

Finale 1° posto

ore 12.00 ZOZO Marine Stadium, Chiba: Vincente C9 – Vincente C8













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Stefano Arnaboldi