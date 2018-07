MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: programma, orari e tv. Si corre a Brno

Dal 3 al 5 agosto il Circus del Motomondiale 2018 tornerà in scena per il decimo round stagionale dopo una pausa di tre settimane. Al Sachsenring (Germania) Marc Marquez ha imposto la sua legge ed ha suonato la nona sinfonia sul tracciato tedesco, firmando pole e vittoria. Lo spagnolo ha così rafforzato il proprio status di leader nella graduatoria generale, vantando 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Un ritardo importante quello di Valentino, reduce comunque da un’ottima gara, conclusa in seconda posizione, con una Yamaha inferiore dal punta di visto tecnico alla Honda.

Appare evidente che per creare un po’ di interesse in un campionato, in apparenza, in ghiaccio servirà da parte della casa di Iwata un supporto maggiore dal punto di vista tecnico. In Repubblica Ceca sono attesi dei componenti funzionali allo sviluppo della M1 e su un tracciato di pura percorrenza il nove volte campione del mondo vuol creare qualche grattacapo all’iberico.

Lo stesso intento della Ducati, reduce da un negativo weekend in Germania nel quale sia Jorge Lorenzo e sia Andrea Dovizioso non sono stati in grado di lottare per il podio, dovendosi accontentare di un sesto e settimo posto. Troppo poco per Rossa ed a Brno ci si aspetta un riscatto anche se la conformazione della pista non dovrebbe essere troppo gradita alla GP18. Scopriremo se i tecnici sapranno apportare delle migliorie sulla moto tali da massimizzare la propria prestazione.

Di seguito il programma del GP di Repubblica Ceca (3-5 agosto) che godrà della diretta televisiva di Sky Sport e di TV8 in CHIARO per le qualifiche e le gare domenicali delle tre classi. OASport vi propone altresì le DIRETTE LIVE testuali della tre giorni iridata per non farvi perdere neanche un minuto.

VENERDÌ 3 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 4 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

DOMENICA 5 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP REPUBBLICA CECA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e da TV8 per le qualifiche e le gare IN CHIARO.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.













