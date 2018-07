Softball, Europei Under 22: vittoria facile dell’Italia contro il Belgio, domani mattina la Repubblica Ceca

L’Italia vince senza troppi problemi contro il Belgio nella seconda partita di giornata agli Europei Under 22 di softball. Le azzurre hanno prevalso con il punteggio di 7-0 in un piuttosto caldo pomeriggio di Trnava, che alle 16:30 faceva registrare temperature attorno ai 30 gradi.

L’incontro è stato aperto subito bene dalle italiane, che hanno ottenuto un immediato 2-0 con Perricelli che lancia Sheldon e Cianfriglia, già in terza e seconda base e capaci di approfittare dell’errore dell’interbase belga Rybowski. Non succede molto di particolare per i tre inning successivi, con poche emozioni e ancor meno valide. Al quinto inning le cose cambiano decisamente, con le azzurre che prendono il largo a seguito di un doppio di Fabbian dopo il quale Perricelli, via singolo, ne spedisce in base due. Passano pochi minuti e arriva il definitivo 7-0 che chiude in anticipo, al sesto inning, la contesa.

L’Italia tornerà sul diamante domani alle ore 11:45, quando sarà avversaria della Repubblica Ceca. Si tratta di un incontro importante, in quanto determinerà la prima posizione nel girone E, nonché una partenza avvantaggiata nella poule a 6 che vale l’Europeo.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS