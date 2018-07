Softball, Europei Under 19: nuovo successo dell’Italia nella seconda fase, Francia travolta per 17-0

L’Italia prosegue la sua marcia agli Europei Under 19 di softball, superando senza fatica la Francia per 17-0. La partita finisce dopo tre inning proprio in considerazione dell’estremamente ampio divario tra le due nazionali. Le azzurre torneranno in campo domani alle 14 contro la Gran Bretagna in quel di Ronchi dei Legionari.

L’incontro è senza storia fin da subito, con Alessandra Rotondo, Andrea Howard ed Elisa Princic in grande spolvero nel primo inning, quello che sentenzia già l’enorme differenza di livello che corre tra le due selezioni. Il lavoro che Cianfriglia conclude in detto primo inning viene proseguito da Soldi e poi Chiodaroli, che lanciano ancora l’Italia. Chiude l’opera Howard con un RBI, il terzo di giornata per lei.

L’Italia si è già garantita un posto tra le prime sei: determinante per la classifica della seconda fase sarà la sfida di domani che opporrà lo Stivale alla terra d’Albione.

Foto: FIBS / Andrian