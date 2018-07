Softball, Europei U19 2018: strepitosa Italia! Le azzurre battono l’Olanda e volano in finale!

La vendetta è stata servirà stasera, sul diamante di Ronchi de’ Legionari. L’Italia ha battuto l’Olanda per 4-3 ottenendo un doppio colpo: le azzurre sono volate in finale, già certa dopo la sconfitta pomeridiana della Gran Bretagna, e al tempo stesso hanno estromesso dalla partita che assegnerà l’oro le orange, vendicando la sconfitta di lunedì. Domani, infatti, a sfidare l’Italia in finale sarà la rivelazione Irlanda, già battuta nella seconda fase.

È stata una grande prova. L’Italia ha cominciato in modo arrembante, soprattutto in difesa, con Elisa De Trombetti autrice di una presa al volo che ha salvato la situazione. L’Olanda ha mandato in pedana la giovane Lisa Meyering, durata però poco, messa subito alle corde da Laura Vigna e Susanna Soldi, poco dopo a segno sul bunt di Andrea Howard, costringendo il CT olandese a sostituire la partente con Kim Horsten. Più tranquillo, invece, il lavoro di Chiara Biasi, per niente in difficoltà nel secondo e nel terzo. In attacco, invece, ci ha pensato Elisa Princic a sparare la palla oltre la recinzione e portare a casa due punti per il 4-0.

L’Olanda, però, è squadra arcigna e ha approfittato del primo calo di tensione italiano. Le azzurre sono riuscite a salvarsi più volte, ma non a impedire che l’inerzia cambiasse, complice l’ingresso in pedana di Rose-Marijn Kramer. Feline Poot e Tammie Libjers hanno riempito le basi e dimezzato il distacco (2-4), prima che Obletter mandasse in pedana Susanna Soldi, che però non è bastata, complice un errore dell’interbase Chiara Bassi, di evitare il terzo punto olandese. Un punto che ha reso il finale teso e combattuto. Qui, però, l’Italia ha reagito da grande squadra e nell’ultima ripresa ha stretto i denti e portato subito a casa le tre eliminazioni.

Domani, come detto, la sfida per l’oro contro l’Irlanda, che ha sorprendentemente battuto la Gran Bretagna 1-0, alle 18.00 sul diamante di Ronchi de’ Legionari. Nel corso della seconda fase le azzurre hanno vinto 7-0 ma ora lo scenario cambia, perché la pressione sarà tutta sull’Italia.













