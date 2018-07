Softball, Europei U19 2018: l’Italia prosegue alla grande! Irlanda battuta 7-0

La fase finale dell’Europeo U19 2018 inizia alla grande per l’Italia, che si è sbarazzata per 7-0 dell’Irlanda. Era la formazione rivelazione di questa prima parte di torneo, specie dopo l’odierna vittoria contro l’Olanda. Le azzurre, proprio per questo motivo, hanno approcciato l’incontro in maniera vigile e attenta, limitando al minimo gli errori dopo la combattuta partita con la Gran Bretagna.

Le irlandesi si sono mostrate avversarie solide, ben più di quanto dica il punteggio alla fine. Perché nei primi tre inning ci sono state appena quattro valide, due per parte. L’ultima di queste è stata firmata da Susanna Soldi, un triplo che ha spinto l’azzurra a casa grazie al sacrificio di Chiara Bassi. Una giocata che ha messo in discesa l’incontro per l’Italia, che nella ripresa successiva si è scatenata: Andrea Howard ha messo a segno un altro triplo, firmando il raddoppio sulla battuta di Elisa Princic. Le valide si sono susseguite e anche quest’ultima ha completato il giro delle basi qualche minuto dopo, seguita da Sara Cianfriglia e Alessia Colonna

Il 5-0 ha spezzato ancor di più l’equilibrio e il resto lo ha fatto Alexia Lacatena, tornata a concedere una valida, un doppio di Wilmot, solo nel sesto inning, ovvero quando l’Italia ha chiuso i giochi. Doppio di Colonna, sostituita da Sara Ciamisasca, volata fino a casa. Poi Bassi ha arrotondato per il 7-0 finale. Il modo migliore per cominciare la fase finale: domani si prosegue con Germania (11.45) e Olanda (20.45). Sabato si giocherà per le medaglie.













Foto: FIBS – Andrian