Softball, Europei U19 2018: l’Italia apre il venerdì con una manifesta sulla Germania. Stasera sfida fondamentale con l’Olanda

Venerdì importante agli Europei U19 di softball. È la giornata che determinerà le squadre che domani si giocheranno le medaglie e tra queste ci sarà anche l’Italia, che con la vittoria contro la Germania sul diamante di Ronchi de’ Legionari è quasi certa di esserci. Non c’è stata storia contro le tedesche, sconfitte 15-3.

Le azzurre hanno cominciato a muovere il tabellino già nel primo attacco, con un bel singolo di Laura Vigna, a casa sulla battuta di Alessandra Rotondo che ha messo in crisi la difesa tedesca. La partita però non è stata in discesa perché la Germania, al contrario, ha reagito immediatamente, firmando pareggio e sorpassi nel giro di poco, con Julia Rode e Celina Mac Kenzie che hanno approfittato di un paio di lanci troppo “soft” di Alexia Lacatena.

È durato poco, però, perché l’Italia ha subito rimesso le cose a posto. Elisa Princic è arrivata fino in seconda, poi in terza sfruttando un errore della difesa: a quel punto il sacrificio di Sofia Fabbian è servito per portare a casa la compagna. Nemmeno il cambio di lanciatrice, con Mara Sadner a prendere il posto di Lara Maria Ullman, è riuscito a cambiare l’inerzia del match, definitivamente girata verso le azzurre, che subito hanno firmato il 3-2. Poi, nel terzo, è toccato a Chiara Bassi, scatenata in questi giorni, con una valida pungente che si è praticamente trasformata in un fuoricampo interno.

L’Italia ha quindi preso il largo, con le marcature di Susanna Soldi e Sara Cianfriglia, per il 6-2, subito accorciato dalla Germania. Solo un piccolo sussulto, perché in un solo attacco le azzurre hanno riempito le basi e allargato il divario fino al 10-3. Nel quinto, infine, è toccato a Marta Chiodaroli, Vigna, Fabbian, Rotondo e Andrea Howard, per il 15-3 finale. Il miglior modo per avvicinarsi alla sfida, delicatissima, contro l’Olanda, stasera alle 20.45.













