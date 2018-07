Serie A 2018-2019: i 20 big match. Calendario, date, programma, orari e tv: la divisione tra Sky e Dazn. Dove vedere le partite di cartello?

La Lega ha previsto 20 Top Match per la Serie A 2018-2019, venti incontri di cartello che sono stati divisi tra Sky e Dazn in base agli accordi commerciali siglati qualche settimana fa. Le sfide imperdibili tra le grandi del nostro campionato: 16 saranno visibili esclusivamente in diretta sulla tv di Murdoch mentre gli altri quattro andranno esclusivamente sulla neonata piattaforma digitale.

Dazn si è accaparrata il succulento Inter-Juventus del 27 aprile, il natalizio Juvnentus-Roma del 22 dicembre, il derby d’andata della Mole (in casa del Torino) e un affascinante Milan-Napoli del 26 gennaio. Dunque su Sky vedremo le due sfide tra Juventus e Napoli, i big match tra i Campioni d’Italia e il Milan, i due derby di Milano e di Roma. Di seguito la divisione dei big match, il calendario completo con tutte le date e gli orari degli incontri e come poterli vedere in diretta tv e streaming.

SKY:

SETTIMA GIORNATA:

Sabato 29 settembre (ore 18.00): Roma-Lazio (in alternativa posticipo della domenica o sabato alle ore 15.00)

Domenica 30 settembre (ore 20.30): Juventus-Napoli (in alternativa sabato 29 settembre, ore 18.00)

NONA GIORNATA:

Domenica 21 ottobre (ore 20.30): Inter-Milan (in alternativa sabato 20 ottobre, ore 18.00)

DECIMA GIORNATA:

Domenica 28 ottobre (ore 20.30): Napoli-Roma

DODICESIMA GIORNATA:

Domenica 11 novembre (ore 20.30): Milan-Juventus

QUATTORDICESIMA GIORNATA:

Domenica 2 dicembre (ore 20.30): Roma-Inter

QUINDICESIMA GIORNATA:

Venerdì 7 dicembre (ore 20.30): Juventus-Inter (in alternativa sabato 8 dicembre, ore 18.00)

DICIOTTESIMA GIORNATA:

Mercoledì 26 dicembre (ore 20.30): Inter-Napoli

VENTIDUESIMA GIORNATA:

Domenica 3 febbraio (ore 20.30): Roma-Milan

VENTISEIESIMA GIORNATA:

Domenica 3 marzo (ore 20.30): Napoli-Juventus (in alternativa sabato 2 marzo, ore 18.00)

VENTOTTESIMA GIORNATA:

Domenica 17 marzo (ore 20.30): Milan-Inter

VENTINOVESIMA GIORNATA:

Domenica 31 marzo (ore 20.30): Roma-Napoli

TRENTUNESIMA GIORNATA:

Domenica 7 aprile (ore 20.30): Juventus-Milan (in alternativa sabato 6 aprile, ore 18.00)

TRENTATRESIMA GIORNATA:

Sabato 20 aprile (ore 20.30): Inter-Roma

TRENTASEIESIMA GIORNATA:

Domenica 12 maggio (ore 20.30): Roma-Juventus

TRENTASETTESIMA GIORNATA:

Domenica 19 maggio (ore 20.30): Napoli-Inter

DAZN:

SEDICESIMA GIORNATA:

Sabato 15 dicembre (ore 20.30): Torino-Juventus

DICIASSETTESIMA GIORNATA:

Sabato 22 dicembre (ore 20.30): Juventus-Roma

VENTUNESIMA GIORNATA:

Sabato 26 gennaio (ore 20.30): Milan-Napoli (in alternativa domenica 27 gennaio, ore 12.30)

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA:

Sabato 27 aprile (ore 20.30): Inter-Juventus (in alternativa domenica 28 aprile, ore 12.30)













(foto Gianfranco Carozza)