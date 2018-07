Chievo-Juventus: data, programma, orario d’inizio e tv. L’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A: come vedere la partita

Sabato 18 agosto, ore 18.00. Stadio Bentegodi di Verona. Sono data, orario e luogo del debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A: ad aprire la prima giornata del massimo campionato italiano 2018-2019 di calcio sarà proprio la Juventus sul campo del Chievo. Un anticipo diventato di lusso non solo per l’esordio stagionale dei Campioni d’Italia ma soprattutto per la prima assoluta del fenomeno portoghese che cercherà subito di deliziare alla prima attesissima uscita con la casacca bianconera (dopo l’amichevole in famiglia del 12 agosto a Villar Perosa).

CR7 sarà quasi sicuramente inserito titolare da Massimiliano Allegri e vorrà subito deliziare tifosi e appassionati del calcio internazionale. Si preannuncia un vero e proprio sold out al Bentegodi, la corsa ai biglietti è già partita e in un periodo di ferie nella bella Verona tanti saranno ancora più invogliati ad andare allo Stadio per godere un momento storico per il nostro calcio. In televisione, invece, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky che avrà così l’onore di assicurare ai propri abbonati questo grande spettacolo. Ovviamente garantita la fruibilità anche in diretta streaming su Sky Go.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus, partita del debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A 2018-2019.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

QUANDO DEBUTTA CRISTIANO RONALDO IN SERIE A? DATA E ORARIO DI CHIEVO-JUVENTUS: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com