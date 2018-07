Serie A 2018-2019: dove vedere le partite in tv e streaming, su che canali? Tra Sky e Dazn, tutti i costi e gli orari dei match

La Serie A 2018-2019 di calcio inizierà il prossimo 18 agosto e si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, un campionato moderno che tornerà a destare interesse in tutto il mondo vista la presenza di Cristiano Ronaldo. Ma la presenza di CR7 con la casacca della Juventus non sarà l’unica novità della stagione visto che per la prima volta nella storia si giocherà costantemente tre giorni su sette, con addirittura otto finestre e orarie e con delle nuove tecnologie. Tre partite a giornata, infatti, si vedranno esclusivamente su Internet: sono quelle acquistate da Perform che le manderà in onda su Dazn, una piattaforma a cui i grandi appassionati di calcio. Vediamo nel dettaglio come e dove guardare tutte le partite della Serie A 2018-2019.

I GIORNI IN CUI SI GIOCA E TUTTE LE FINESTRE ORARIE:

Sabato: 1 partita alle ore 15.00, 1 partita alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Domenica: 1 partita alle ore 12.30, 3 partite alle ore 15.00, 1 partite alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Lunedì: 1 partite alle ore 20.30

La partita del lunedì sarà anticipata al venerdì nelle settimane che precedono gli impegni delle Nazionali. Le prime tre giornate avranno un orario estivo che non prevede le partite pomeridiane.

CHI HA ACQUISTATO I DIRITTI DELLA SERIE A:

Sky ha acquistato i diritti di sette partite: sabato ore 15.00 e ore 18.00, tutti gli incontri della domenica a parte il lunch match e uno delle 15.00, il posticipo del lunedì.

Perform ha comprato l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il match della domenica alle ore 12.30 e uno alle ore 15.00

DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite di Sky saranno visibili sul satellite e anche sul digitale terrestre (frequenze disimpegnate da Mediaset) con abbonamenti specifici.

Tutte le partite di Perform saranno visibili sulla piattaforma web Dazn che è disposinibile su tutti i dispositivi che assicurano un collegamento web (smart tv, tablet, smartphone, computer, console per videogiochi).

QUANTO COSTA VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018-2019?

Per le sette partite su Sky è acquistabile una promozione annuale da 45,10 euro al mese per i primi 12 mesi sul stalline mentre sul digitale terrestre costa 34,90 per 6 mesi e poi 44,90. Questo pacchetto permette di vedere anche Champions League ed Europa League.

Dazn, invece, costa 9,99 euro al mese che scendono a 7,99 per gli abbonati a Sky.













(foto Ciro Santangelo)