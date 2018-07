Serie A 2018-2019: definite le prime tre giornate. Calendario, programma, orari e tv: apre Chievo-Juventus sabato 18 agosto

La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a Verona, nell’anticipo di sabato 18 agosto alle ore 18.00.

Proprio la partita dei bianconeri era la più attesa del calendario visto che segnerà il debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A: il fenomeno lusitano cercherà di lasciare subito il segno nel capoluogo veneto contro i gialloblu, già preannunciato il sold-out del Bentegodi. La partita sarà visibile esclusivamente su Sky mentre a Dazn apre con un succulento Lazio-Napoli, big match di questo turno che sarà dunque visibile esclusivamente su questa nuova piattaforma streaming.

Domenica 19 agosto si giocherà alle ore 18.00 (soltanto Torino-Roma) e alle ore 20.30 con ben 7 partite tra cui spiccano Milan-Genoa, Sassuolo-Inter (su Dazn) e Sampdoria-Fiorentina mentre il posticipo del lunedì sarà Atalanta-Frosinone. Contestualmente sono state definite date e orari anche delle prime tre giornate di Serie A e come seguirle in diretta tv:

PRIMA GIORNATA:

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus (Sky)

20.30 Lazio-Napoli (Dazn)

DOMENICA 19 AGOSTO:

18.00 Torino-Roma (Sky)

20.30 Bologna-SPAL (Sky)

20.30 Empoli-Cagliari (Sky)

20.30 Milan-Genoa (Sky)

20.30 Parma-Udinese (Dazn)

20.30 Sampdoria-Fiorentina (Sky)

20.30 Sassuolo-inter (Dazn)

LUNEDI’ 20 AGOSTO:

20.30 Atalanta-Frosinone (Sky)

SECONDA GIORNATA:

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio (Sky)

20.30 Napoli-Milan (Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 SPAL-Parma (Dazn)

20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

20.30 Genoa-Empoli (Sky)

20.30 Inter-Torino (Sky)

20.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta (Sky)

* Nel caso in cui l’Atalanta si qualifichi al terzo turno preliminare dell’Europa League, allora le partite SPAL-Parma e Roma-Atalanta verranno invertite.

TERZA GIORNATA:

VENERDI’ 31 AGOSTO:

20.30 Milan-Roma (Sky)

SABATO 1° SETTEMBRE:

18.00 Bologna-Inter (Sky)

20.30 Parma-Juventus (Dazn)

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

18.00 Fiorentina-Udinese (Dazn)

20.30 Atalanta-Cagliari (Sky)

20.30 Chievo-Empoli (Dazn)

20.30 Lazio-Frosinone (Sky)

20.30 Sampdoria-Napoli (Sky)

20.30 Sassuolo-Genoa (Sky)

20.30 Torino-SPAL (Sky)













Foto: Ciro Santangelo