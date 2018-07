LIVE Italia-India, Mondiali hockey prato femminile in DIRETTA: 0-1, le azzurre partono male

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile. La nostra Nazionale vuole scrivere la storia a Londra: nella capitale britannica, per la prima volta in assoluto, le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta della rassegna iridata e ora non vogliono smettere di sognare.

La nostra squadra ha tutte le carte in regola per sconfiggere la compagine asiatica e volare ai quarti di finale dove ci attende l’Irlanda: dovremo giocare al nostro livello, partiamo leggermente favorite nei confronti delle nostre avversarie e soprattutto c’è un conto aperto. Due anni fa, infatti, questo match valeva la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 e purtroppo l’Italia venne sconfitta. Oggi si sogna la vendetta per entrare tra le migliori otto formazioni del Pianeta.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.













