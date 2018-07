Semifinali Mondiali 2018: Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra, quando si giocano? Date, programma, orario d’inizio e tv

I Mondiali 2018 di calcio sono giunti alla stretta finale, siamo arrivati al momento topico e tanto atteso, l’ultimo atto prima della Finale di Mosca che incoronerà la nuova squadra Campione del Mondo. Comunque vada il trofeo iridato sarà vinto da una squadra diversa per la quinta volta consecutiva e sicuramente sarà una formazione europea per la quarta volta di fila: questi i numeri che arrivano dalla Russia dove sono rimaste in corsa Francia, Inghilterra, Belgio, Croazia. Ci aspettano due semifinali particolarmente appassionanti e avvincenti, aperte a ogni risultato e assolutamente imprevedibili visto che le sorprese non sono mani mancate in questa competizione.

Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra sono le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio: appuntamento a martedì 10 e mercoledì 11 luglio, sempre alle ore 20.00, per conoscere quali saranno le squadre che si affronteranno nell’atto conclusivo in programma domenica 15 luglio allo Stadio Luzniki di Mosca. I Galletti sono i grandi favoriti della vigilia trascinati da Mbappé e Pogba ma non possono sottovalutare gli agguerriti Red Devils che hanno eliminato il Brasile e che continuano a sognare in grande. La Nazionale dei Tre Leoni vuole sognare in grande, ma Kane e compagni dovranno vedersela con gli agguerriti balcanici trascinati da Modric e Mandzukic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

SEMIFINALI MONDIALI 2018: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com