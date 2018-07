Semifinale Francia-Belgio, Mondiali 2018: probabili formazioni. Mbappé e Pogba sfidano Hazard e Lukaku

Francia-Belgio è la prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in programma martedì 10 luglio (ore 20.00). Le due squadre si fronteggiano per un posto nell’atto conclusivo da giocare contro la vincente di Inghilterra-Croazia.

Didier Deschamps non sembra avere grossi dubbi sulla formazione da schierare per tornare in finale dopo 12 anni con il sogno di vincere il Mondiale da allenatore dopo quello conquistato da giocatore nel 1998. I Galletti scenderanno in campo con il 4-2-3-1, tramutabile in 4-3-3 a seconda delle esigenze. I transalpini potranno contare su Blaise Matuidi che aveva dovuto saltare un turno per squalifica e sarà dunque assolutamente disponibile per giocare da esterno sinistro nel tridente offensivo completato da Mbappé e Griezmann che agirà alle spalla dell’unica punta Giroud. La vena realizzativa non mancherà a questa squadra che può contare anche sui colpi di Pogba e Kanté. Difesa solida composta da Pavard, Varane, Umtiti e Hernandez davanti a Lloris che difenderà i pali.

Martinez deve invece sostituire lo squalificato Meunier sulla destra ma per il resto confermerà la formazione che ha sconfitto il Brasile. Dunque Fellaini sarà confermato in mezzo al campo accanto a Witsel mentre sulle fasce agiranno Carrasco (al posto di Meunier) e Chadli. Micidiale tridente offensivo composto da Hazard, Lukaku e de Bruyne. Difesa guidata da Kompany con Alderweireld e Vertonghen davanti a Courtois. Di seguito le probabili formazioni di Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; de Bruyne, Hazard, Lukaku.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com