Scherma, Mondiali 2018: sarà una Russia dominante come agli Europei? Italia chiamata a rispondere

Italia contro Russia è una sfida che ogni volta che c’è un grande appuntamento schermistico si ripropone. Anche da domani ai Mondiali di Wuxi comincerà il duello a distanza tra le due migliori nazioni non solo del Vecchio Continente, ma di tutto il mondo.

Sarà una lotta davvero serratissima per conquistare il primo posto nel medagliere in terra cinese. L’Italia difende il successo della passata edizione, quando con nove medaglie riuscì a guardare il resto del mondo dall’alto. A Lipsia la squadra azzurra conquistò 4 ori, 1 argento e 4 bronzi, sfiorando la doppia cifra e staccando di tre medaglie i rivali della Russia.

Da quel momento però la situazione è un po’ cambiata e la Russia ha cominciato il suo sorpasso nei confronti dell’Italia. Il massimo per i russi è stato raggiunto proprio negli ultimi Europei. Nella rassegna continentale di Novi Sad la Nazionale dell’Est ha vinto ben 11 medaglie, sei delle quali d’oro, dimostrando una supremazia davvero schiacciante. L’Italia ha chiuso addirittura al terzo posto, dietro anche alla Francia, con il solo oro conquistato (otto medaglie in totale) dalla squadra di fioretto femminile.

Al Mondiale bisognerà aggiungerci la presenza di nazioni come Stati Uniti, Cina, Corea del Sud che potranno sicuramente togliere medaglie alle due grandi rivali. L’Italia, però, è chiamata ad una reazione dopo un Europeo deludente e nel quale ha rischiato di rimanere a zero nella casella degli ori. Le possibilità di replicare lo stesso bottino dello scorso mondiale ci sono, anche se non sarà facile comunque conquistare quattro primi posti come a Lipsia. Il fioretto quasi sicuramente sarà l’ago della bilancia, soprattutto quello femminile dove ci sarà l’apoteosi della sfida tra il Bel Paese e Russia: Alice Volpi ed Arianna Errigo contro Inna Deriglazova.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti