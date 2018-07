Scherma, Mondiali 2018: quarto posto per l’Italia nella sciabola femminile. Azzurre sconfitte dalla Corea del Sud

L’Italia resta giù dal podio nella sciabola femminile a squadre ai Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Il quartetto azzurro formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta è stato sconfitto nella finale per il bronzo dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-40. Le nostre portacolori non riescono quindi a tornare sul podio dopo il trionfo dello scorso anno e si devono accontentare di un altro quarto posto dopo quello degli Europei.

Le azzurre aprono bene, vincendo i primi tre assalti e chiudendo così la prima serie avanti di sei stoccate. La seconda si apre però con un bruttissimo assalto di Gulotta, che va in tilt con Yoon Jisu, che con un clamoroso parziale di 11-3 ribalta la situazione e porta la Corea avanti sul 20-18. Nel successivo Gregorio risponde subito e con un 7-4 con Choi Sooyeon ci riporta avanti sul 25-24. Il punteggio viene poi ancora ribaltato, con Kim Jiyeon che si impone 6-3 con Vecchi e le coreane si portano nuovamente in vantaggio sul 30-28. A questo punto i tecnici azzurri fanno un cambio, con Criscio che sale in pedana, vince l’assalto con Choi 6-5 e ci riporta a -1. Vecchi trova il pareggio sul 37-37, ma poi Yoon ne piazza tre e allunga sul 40-37. Nell’ultimo assalto non riesce la rimonta di Gregorio, con Kim che porta al successo le coreane.

Il cammino dell’Italia si era aperto ieri con netta la vittoria con l’Azerbaijan per 45-34. Oggi invece è arrivato il successo ai quarti con l’Ungheria all’ultima stoccata (45-44). Stoccata finale che è stata poi fatale in semifinale, dove le azzurre si dono dovute arrendere alla Russia, vedendo così sfumare il sogno della seconda finale iridata consecutiva.

Foto: Federscherma – Bizzi/Pavia