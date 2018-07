Scherma, Mondiali 2018: le sciabolatrici cedono all’ultima stoccata contro la Russia. Sfida alla Corea per il bronzo

Rossella Gregorio non concede il bis e questa volta l’ultima stoccata è fatale all’Italia. La squadra di sciabola femminile è stata sconfitta per 45-44 dalla Russia in semifinale ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi e vede sfumare la possibilità di difendere il titolo iridato conquistato nella passata stagione.

Una sfida molto simile a quella vissuta nei quarti contro l’Ungheria. Anche contro le russe le azzurre si trovano sempre sotto, prima dell’incredibile nuova rimonta di una scatenata Irene Vecchi, che rifila un 10-4 a Yana Egorian e lascia a Rossella Gregorio il vantaggio di una sola stoccata (40-39). La campana parte malissimo contro Sofya Velikaya, con la russa che si invola sul 44-40, ma l’azzurra riesce a recuperare e pareggia clamorosamente. A differenza della sfida con le magiare, questa volta l’ultima stoccata è fatale e a festeggiare la qualificazione in finale sono le russe.

Adesso l’Italia se la vedrà con la Corea del Sud per la medaglia di bronzo. Le asiatiche sono state sconfitte dalla Francia per 45-42, con le transalpine che volano, dunque, in finale per l’oro contro la Russia.













Foto: Federscherma Bizz