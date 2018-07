Scherma, Mondiali 2018: fiorettisti in semifinale. Demolita la Polonia, ora la Corea del Sud

Doppia semifinale per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Dopo quella raggiunta dalle sciabolatrici, anche i fiorettisti riescono ad entrare tra le migliori quattro squadre ed ora daranno l’assalto ad una medaglia iridata.

Il quartetto, composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, ha nettamente sconfitto la Polonia con il punteggio di 45-23, accedendo in questo modo alla semifinale. Una sfida totalmente dominata dagli azzurri, che dal quinto assalto in poi non hanno lasciato scampo agli avversari.

Adesso per l’Italia ci sarà lo scontro con la Corea del Sud, che ha superato nel derby asiatico il Giappone con il punteggio di 45-35. Nell’altra semifinale ci sono gli Stati Uniti, che hanno demolito la Cina con un eloquente 45-19













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti