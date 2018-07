Scherma, Mondiali 2018: la spada maschile azzurra delude. Nessun italiano agli ottavi

Sedicesimi di finale fatali agli spadisti azzurri ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Purtroppo nessuno dei quattro italiani è riuscito a raggiungere almeno gli ottavi, finendo con largo anticipo il loro cammino nella rassegna iridata.

Neanche la fortuna ha supportato gli azzurri, visto che i tre presenti al secondo turno sono stati eliminati tutti per una sola stoccata. Il campione in carica Paolo Pizzo ritornava in pedana dopo una lunga pausa per l’infortunio al gomito (il rientro ufficiale era avvenuto ai Giochi del Mediterraneo) ed è stato sconfitto per 15-14 dall’ucraino Roman Svichkar.

Andrea Santarelli, invece, si è arreso per 9-8 al russo Sergey Khodos, mentre Marco Fichera è stato sconfitta nel minuto supplementare per 5-4 dal kazako Dmitriy Alexanin. In precedenza Fichera aveva superato nettamente al primo turno il compagno di squadra Enrico Garozzo con il punteggio di 15-4.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti