Scherma, Mondiali 2018: la prima di Alice Volpi e un oro che sa di consacrazione

Seconda giornata di medaglie ai Mondiali di scherma a Wuxi e secondo oro per l’Italia. Come per Mara Navarria anche per Alice Volpi si tratta di una prima volta assoluta sul gradino più alto del podio. Finalmente la toscana riesce a spezzare il tabù del primo posto, dopo aver conquistato due bronzi europei consecutivi ed un argento mondiale nelle ultime due stagioni.

Oggi è stata la giornata perfetta, dove Alice ha davvero mostrato il massimo del suo potenziale. Una sicurezza impressionante con il passare di ogni turno e soprattutto una semifinale vinta con la stoffa della veterana. L’uscita di scena di Inna Deriglazova aveva aperto le porte dell’oro e lasciato un’occasione assolutamente da sfruttare. La senese sapeva di essere la più forte delle fiorettiste rimaste e lo ha dimostrato. Come detto contro Boubakri ha gestito l’assalto con grande tranquillità, mentre in finale contro la francese Thibus nel momento decisivo ha piazzato alcune stoccate di pura classe, con la sua classica parata e risposta che non lascia scampo alle avversarie.

A 26 anni questo è l’oro della definitiva consacrazione per una ragazza che anche a livello juniores veniva considerata come uno dei talenti più cristallini della scherma italiana. Una campionessa pronta a prendere l’eredità delle più grandi azzurre del fioretto femminile, come Valentina Vezzali e Giovanna Trillini. Proprio quest’ultima è tra le principali protagoniste di questo successo, perché ormai da un paio di stagioni è sempre al fianco di Alice e vive con una passione incredibile ogni assalto della sua atleta. Un binomio eccezionale e vincente.

Il primo titolo mondiale ovviamente non si scorda mai, ma deve anche essere il trampolino di lancio verso uno ancora più importante, quello olimpico. Non c’è dubbio che a Tokyo 2020 la fiorettista senese si presenterà tra le grandi favorite e tra le punte di diamante dell’intera spedizione azzurra. Per arrivare in Giappone la strada è ancora lunga e prima c’è almeno un’altra stagione dove crescere ancora e provare a vincere la Coppa del Mondo, ripetendosi al Mondiale e magari conquistando anche il titolo europeo. Alice Volpi campionessa oggi, ma con un futuro che può davvero essere ancora più bello e soprattutto vincente.













(foto Bizzi per Federscherma)