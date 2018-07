Scherma, Mondiali 2018: i favoriti della sciabola. Coreani favoriti, l’Italia punta su Curatoli e Berrè

Mancano solo due giorni all’inizio dei Mondiali di scherma a Wuxi in Cina. Nell’analisi dei favoriti manca solo quelli relativi alla prova individuale della sciabola maschile. Tutto sembra portare ad una sfida interna tra coreani, visto che al primo e al secondo posto del ranking mondiale ci sono rispettivamente Gu Bongil e Oh Sanguk, che hanno collezionato ben quattro vittorie in questa stagione di Coppa del Mondo. Inoltre non bisogna dimenticare il loro connazionale Kim Junghawn.

Dalla Corea del Sud all’Ungheria, perchè la sciabola magiara può davvero contare su due pezzi da novanta come il campione in carica Andras Szatmari e il due volte campione olimpico Aron Szilagyi. All’ultimo Europeo, però, è stato il tedesco Max Hartung a salire sul gradino più alto del podio ed anche lui è ovviamente tra i grandi favoriti per la vittoria finale in quel di Wuxi.

Fari puntati anche sull’americano Eli Dershwitz, numero tre del mondo, sul russo Kamil Ibragimov, argento europeo e bronzo mondiale in carica, e anche sul francese Vincent Anstett, anche lui sul podio nella passata stagione sulle pedane di Lipsia.

In casa Italia c’è grande attesa per Luca Curatoli. Il campano ha sfiorato la medaglia agli Europei dopo un’eliminazione tra molte polemiche con il georgiano Bazadze, ma è reduce da una stagione davvero ottima, con due piazzamenti sul podio. Speranze anche per Enrico Berrè, che in questa stagione è salito per ben due volte sul gradino più alto del podio e che punta ad essere protagonista anche a Wuxi. Luigi Samele è un possibile outsider e poi c’è sempre Aldo Montano, che sa esaltarsi nei grandi appuntamenti.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti