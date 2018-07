Scherma, Mondiali 2018: gli sciabolatori non trovano l’acuto. Azzurri fuori agli ottavi

Non iniziano nel migliore dei modi per l’Italia le fasi finali dei Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Nella sciabola maschile nessun azzurro è riuscito a superare gli ottavi di finale. I nostri portacolori hanno pagato anche un tabellone ostico, che li ha messi di fronte ad alcuni degli atleti più quotati del torneo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Partiamo da Luigi Samele che non ha potuto nulla contro il sudcoreano Gu Bongil, numero uno del tabellone, che lo ha sconfitto nettamente per 15-5. In precedenza l’azzurro aveva superato all’ultima stoccata l’atleta di Hong Kong, Ho Tin Low, e poi per 15-11 il tedesco Richard Huebers. Enrico Berrè si è dovuto invece arrendere al campione in carica, l’ungherese Andras Szatmari per 15-13. Un assalto che l’azzurro era riuscito a pareggiare sul 13-13, ma nel momento chiave è uscita la maggiore qualità dell’avversario. In precedenza Berrè aveva sconfitto il georgiano Beka Bazadze per 15-8 e il russo Dmitriy Danilenko per 15-12.

Nulla da fare anche per Luca Curatoli, eliminato anche lui agli ottavi, dal sudcoreano Kim Junghwan con il punteggio di 15-10. Il napoletano in precedenza si era aggiudicato il match 15-9 contro il britannico Jonathan Webb e aveva piegato 15-8 il francese Maxence Lambert, che nel primo turno si era imposto 15-13 contro Aldo Montano.

Foto: Federscherma Bizzi