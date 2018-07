Scherma, Mondiali 2018: fiorettisti e sciabolatrici accedono ai quarti di finale

Missione compiuta da fiorettisti e sciabolatrici nella penultima giornata dei Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Le due squadre azzurre hanno centrato l’accesso ai quarti di finale e domani lotteranno per una medaglia.

Il quartetto del fioretto maschile composto dal campione del Mondo in carica Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha superato negli ottavi di finale l’Australia con il punteggio di 45-34. Adesso l’Italia, che è testa di serie numero due, affronterà la Polonia e poi eventualmente in semifinale la vincente del derby asiatico tra Corea del Sud e Giappone.

Anche nella prova di sciabola femminile le azzurre, che sono campionesse in carica, si sono qualificate per i quarti di finale. Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta ha superato agli ottavi per 45-34 l’Azerbaijan. Adesso la sfida nei quarti all’Ungheria e poi in semifinale probabile duello con la fortissima e super favorita Russia.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti