Sarajevo-Atalanta, Europa League 2019: le probabili formazioni

Tutto pronto per altri 90 minuti ricchi di gol: dopo il beffardo 2-2 della gara d’andata, l’Atalanta è chiamata alla vittoria o al pareggio segnando almeno tre reti in casa del Sarajevo nella sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League di calcio. In Bosnia arriva il primo bivio stagionale per la squadra orobica.

Mentre il Sarajevo non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla gara d’andata, nell’Atalanta dovrebbe esserci un avvicendamento, con Zapata che dovrebbe soffiare il posto da titolare a D’Alessandro. Di seguito le probabili formazioni della sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League.

Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Rahmanovic, Adukor; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All.: Musemic. Atalanta: Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. All.: Gasperini.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it