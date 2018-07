Sarajevo-Atalanta, Ritorno Europa League 2019: orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Dopo il beffardo 2-2 della gara d’andata, l’Atalanta è chiamata alla vittoria o al pareggio segnando almeno tre reti in casa del Sarajevo nella sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League di calcio. In Bosnia arriva il primo bivio stagionale per la squadra orobica.

La gara sarà arbitrata dall’inglese Stuart Attwell e si giocherà allo Stadion Asim Ferhatović Hase: giovedì 2 agosto il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 20.15. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile attraverso SkyGo. Di seguito il programma completo della sfida

Qualificazioni Europa League – Secondo turno

Gara di ritorno – Giovedì 2 agosto ore 20.15

Sarajevo-Atalanta (and. 2-2)

Diretta tv su Sky Sport

Diretta streaming su Sky Go













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it