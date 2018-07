Russia-Croazia, quarti di finale Mondiali 2018: data, programma, orario e tv

Sabato 7 luglio, alle ore 20.00 al Fisht Stadium di Sochi (Russia) andrà in scena il quarto di finale dei Mondiali 2018. La formazione di casa, vincitrice a sorpresa ai calci di rigore contro la fortissima Spagna, cercherà di guadagnarsi la semifinale, affrontando la Croazia, trionfante sempre nella lotteria dei tiri dal dischetto contro la Danimarca. Due compagini che dunque partiranno alla pari, per gli sforzi profusi in campo e, senza dubbio, il supporto del pubblico sarà un aiuto importante per la compagine di Stanislav Čerčesov.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Russia-Croazia, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO:

20.00 Russia-Croazia

RUSSIA-CROAZIA: DOVE VEDERE IL QUARTO DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Russia-Croazia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: katatonia82 / Shutterstock.com