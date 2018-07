Ripescaggi Serie C, le 5 squadre che hanno presentato la domanda. I tempi per la decisione finale

Cinque squadre hanno presentato la domanda di ripescaggio alla Lega Pro per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Juventus B, Cavese, Imolese, Prato e Como. Le situazioni di questi club sono però molti diverse e non tutti avranno la certezza di vedere accolta la richiesta.

Partiamo dalla la Juventus B, che sarà l’unica seconda squadra che vedremo in azione nella prossima stagione. Infatti dopo la rinuncia del Torino, anche il Milan, in seguito al cambio di dirigenza, ha scelto di annullare la propria candidatura, facendo diventare di fatto un flop il progetto che era stato tanto promosso della Lega. Sono praticamente certe del ripescaggio anche Cavese e Imolese.

Situazione invece più complesse per Prato e Como. La squadra toscana infatti rispetta i requisiti, ma ha un problema legato allo stadio, che andrebbe a impedire la sua iscrizione. Per quanto riguarda il Como invece il problema è a livello burocratico, visto che manca la fideiussione. La decisione finale verrà presa martedì 31 luglio, quando conosceremo la composizione del prossimo campionato.

Foto: Dziurek / Shutterstock.com