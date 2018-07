Ripescaggi Serie B e C, le squadre fallite e i club che sperano. C’è la Juventus B, la Cavese spera

Anche quest’estate appare nitido all’orizzonte l’ennesimo scossone nel calcio italiano. A gennaio, con il fallimento del Vicenza, il dato parlava di 146 squadre non iscritte ai campionati in 15 anni, numeri che andranno ben presto aggiornati. Il termine per presentare il ricorso per l’iscrizione in B è scaduto e Cesena e Bari non hanno presentato domanda e garanzie necessarie: la società romagnola è destinata al fallimento e ripartirà dai dilettanti, quella pugliese potrebbe seguire lo stesso destino. Anche l’Avellino, terza squadra esclusa dalla serie cadetta dalla Covisoc, potrebbe presto seguirle a ruota.

Il quadro che ne viene fuori è complesso, soprattutto perché in Lega Pro dovrebbero inserirsi le squadre B delle società di A, oltre ovviamente a quelle che verranno ripescate dai dilettanti. Un ordine di ammissione, però, c’è e la priorità ce l’hanno proprio le squadre B. In sostanza, se ci dovesse essere un solo posto libero in Lega Pro, allora sarà una squadra B ad essere ripescata. Nel caso i posti saranno due, allora toccherà ad un club retrocesso dalla Lega Pro; poi, soltanto in caso di un terzo posto libero, si procederà ad ammettere una squadra di Serie D. Da quattro posti in poi si procederà allo stesso modo.

Tra le squadre B esiste un criterio di selezione, che tiene conto delle presenze dei giovani della squadra in questione nelle Nazionali giovanili (dall’Under 15 all’Under 21), dei risultati sportivi e della media spettatori. Di conseguenza appare chiaro che la prima squadra in lizza per iscrivere alla Lega Pro la squadra B è la Juventus, che si può dire certa dell’iscrizione, vista la fusione tra Vicenza e Bassano. Altri posti, però, sono a disposizione.

Il Mestre non si è iscritto alla Lega Pro e ripartirà dall’Eccellenza, e presto potrebbero avere lo stesso destino anche Lucchese, Reggiana, Juve Stabia, Fidelis Andria e Trapani. Tutto considerando che l’esclusione di Cesena, Bari e Avellino porterà al ripescaggio di altre squadre in cadetteria (sicuramente la Ternana) e di conseguenza libererà altri posti in Lega Pro.

Tra le squadre alla finestra, quindi, oltre alla Juventus B, ci sono anche il Prato, ovvero una delle retrocesse dalla Lega Pro, e la Cavese, prima tra le vincenti dei playoff di Serie D. Secondo i criteri sopra esposti c’è un’alta probabilità che tutte e tre partecipino al prossimo campionato della terza serie italiana, con Milan B e Como pronte a subentrare nel caso in cui si liberino altri posti.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com