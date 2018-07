Rally Finlandia 2018: programma, orari e tv

Dopo quasi due mesi di stop riparte il Mondiale Rally 2018, e lo fa con una delle sue tappe più affascinanti e storiche: il Rally di Finlandia. Ci eravamo lasciati in Sardegna tra sterrati e mare per il Rally d’Italia, e si riparte molto più a nord per 317.26 chilometri di prove speciali (sui 1427.49 totali) che ci riproporranno l’avvincente sfida che sta catalizzando l’attenzione di questa stagione: il duello tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Il belga aveva chiuso in crescendo la prima parte di stagione con due vittorie di fila, portandosi a quota 149 punti, allungando a +27 sul francese in una battaglia che non vede altri contendenti, dato che in terza posizione l’estone Ott Tanak è distante ben 72 punti dalla vetta.

Il Rally di Finlandia scatterà nella giornata di giovedì 26 luglio con il classico shakedown praticamente all’alba, mentre in serata è prevista la prima prova speciale. Dopo 23 stage la corsa si concluderà nel primo pomeriggio di domenica con il Power Stage finale.

IN TV – Con la sparizione del canale Fox Sport dalla piattaforma Sky, in Italia non sarà possibile vedere in tv l’evento. Il Rally si potrà seguire tramite il sito ufficiale Wrc.com.

PROGRAMMA RALLY FINLANDIA 2018

GIOVEDI 26 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 08:00 Shakedown Vesala 4,26 km 19:00 SS 1 Harju 1 2,31 km

VENERDI 27 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 8:18 SS 2 Moksi 1 20,04 km 9:21 SS 3 Urria 1 12,28 km 10:13 SS 4 Ässämäki 1 12,33 km 11:36 SS 5 Äänekoski 1 7,71 km 14:24 SS 6 Oittila 19,34 km 15:27 SS 7 Moksi 2 20,04 km 16:30 SS 8 Urria 2 12,28 km 17:22 SS 9 Ässämäki 2 12,33 km 18:45 SS 10 Äänekoski 2 7,71 km 20:00 SS 11 Harju 2 2,31 km

SABATO 28 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 8:13 SS 12 Päijälä 1 23,92 km 9:29 SS 13 Pihlajakoski 1 14,90 km 10:38 SS 14 Kakaristo 1 23,66 km 12:13 SS 15 Tuohikotanen 1 8,95 km 14:55 SS 16 Tuohikotanen 2 8,95 km 16:08 SS 17 Kakaristo 2 23,66 km 17:36 SS 18 Päijälä 2 23,92 km 18:54 SS 19 Pihlajakoski 2 14,90 km

DOMENICA 29 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 8:38 SS 20 Laukaa 1 11,74 km 9:38 SS 21 Ruuhimäki 1 11,12 km 11:01 SS 22 Laukaa 2 11,74 km 13:18 SS 23 Ruuhimäki 2 (PS) 11,12 km TOTALE STAGE 317.26km TOTALE RALLY 1427.49km

