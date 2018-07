Pugilato: Vincenzo Mangiacapre passa professionista ma resta militare verso Tokyo 2020

Novità per la boxe italiana. Vincenzo Mangiacapre sarà il primo pugile appartenente a un gruppo sportivo militare (Fiamme Azzurre) a passare professionista. Sarà dunque protagonista su più campi il nativo di Marcianise: il 10 agosto ci sarà l’esordio tra i pro nei pesi welter, nel frattempo però continuerà a combattere anche per quanto riguarda le World Series of Boxing.

Mangiacapre, 29enne, vanta in carriera tre fondamentali medaglie di bronzo a livello internazionale. Nel 2011 trovò il podio sia agli Europei di Ankara che ai Mondiali di Baku, sempre nella categoria dei Superleggeri (-64 kg), dove nel 2012 riuscì nell’impresa di conquistare la medaglia anche a Cinque Cerchi in quel di Londra, sicuramente il punto più alto della carriera.

Ora l’obiettivo non può che essere quello di Tokyo 2020, dopo la parziale delusione di Rio 2016. “Si apre per me e per il pugilato italiano un nuovo capitolo. Sono entusiasta e non vedo l’ora di cominciare questa avventura” le sue parole alla Gazzetta dello Sport.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI