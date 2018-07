Perché è stato assolto Chris Froome? Archiviato il caso salbutamolo, le spiegazioni del Team Sky: analizzati 21 test antidoping!

Chris Froome è stato assolto in merito al noto caso salbutamolo: a dieci mesi di distanza dalla non negatività a questo principio contenuto nel Ventolin, il Tribunale Antidoping della UCI ha deciso di mettere fine alla vicenda e di archiviare il fascicolo. Il britannico può lasciarsi alle spalle un episodio che comunque rimarrà nella sua carriera, conserva i trionfi conquistati alla Vuelta di Spagna dello scorso anno (durante la quale venne riscontrata questa non negatività) e al recente Giro d’Italia e ora può guardare con più ottimismo all’imminente Tour de France dove punterà al quarto trionfo consecutivo nelle grandi corse a tappe. Ma per quale motivo è stato assolto Chris Froome?

La motivazione ufficiale e completa sarà nota soltanto nei prossimi giorni (ricordiamo che il Team Sky aveva presentato un dossier di oltre 1000 pagine con documentazioni scientifiche approfondite), ma una prima spiegazione arriva per voce di Dave Brailsford, il Team Principal della corazzata britannica: “Una revisione di tutti i 21 risultati dei test antidoping di Chris a partire dalla Vuelta ha rivelato che il risultato rientrava nella gamma di variazione prevista e pertanto coerente con la sua assunzione di una dose consentita di salbutamolo“.

Il keniano bianco soffre di asma fin dall’infanzia e ha sempre fatto uso di Ventolin, una sostanza regolamentata in maniera particolare dalla WADA: durante il test antidoping era stato riscontrato un valore doppio rispetto al consentito ma le varie perizie hanno fatto propendere per l’assoluzione. Proprio il giorno dopo che gli organizzatori del Tour de France lo avevano escluso dalla Grande Boucle perché la sua presenza “avrebbe leso l’immagine della corsa”.













(foto Valerio Origo)