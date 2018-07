Pentathlon, Mondiali universitari Budapest 2018: Elena Micheli vince il titolo individuale!

Garrisce il tricolore italiano ai Mondiali universitari di pentathlon moderno, ed il merito è tutto di Elena Micheli: l’azzurra ha vinto la finale femminile disputata a Budapest dove ha centrato una prestazione fenomenale dapprima nel nuoto e poi nel laser run, prova letteralmente dominata, nel corso della quale ha recuperato ad una ad una tutte le atlete che la precedevano ed ha trionfato per distacco. Secondo posto per la polacca Anna Maliszewska, terza l’egiziana Sondos Aboubakr. Sedicesima Emma Rinaudo, diciannovesima Dalila Sciarra.

Inizio sfavillante per la nostra Elena Micheli, che ha staccato il miglior crono nella prova di nuoto, chiusa in 2’09″27, poi nella scherma l’azzurra ha messo a segno 12 stoccate e ne ha subite 11, risultando undicesima e scendendo al sesto posto in classifica generale prima dell’ultima prova.

Nel laser run però si è compiuto il capolavoro dell’azzurra: miglior tempo in 12’42″22, avversarie riprese sin da subito e vittoria in solitaria con 1049 punti. La prima delle battute, la polacca Anna Maliszewska, è giunta infatti a 17″ (1032), mentre l’egiziana Sondos Aboubakr, terza, ha pagato 22″. Emma Rinaudo ha chiuso 16ma a 2’12 (917), mentre Dalila Sciarra si è classificata 19ma a 2’36” (893).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Archivio privato Elena Micheli

robertosantangelo@oasport.it