Pentathlon, Europei Székesfehérvár 2018: Alessandro Colasanti e Gianluca Micozzi settimi nella staffetta maschile

Ancora avari di soddisfazioni per la formazione italiana gli Europei di pentathlon in corso a Székesfehérvár, in Ungheria: Alessandro Colassanti e Gianluca Micozzi si sono classificati settimi nella staffetta maschile. Oro alla Francia, argento per la Germania, bronzo della Lettonia. Domani inizieranno le gare individuali con le qualificazioni femminili.

Titolo continentale alla Francia (Casse-Loubet), che ha chiuso con 1476 punti, staccando di 5″ la Germania (Dogue-Sandten), alla quale non è bastato il miglior parziale nel laser run (totale di 1471), e di 18″ la Lettonia (Svecovs-Nakonechnyi), che ha difeso il bronzo dopo le ottime prove nel nuoto e nella scherma (totale 1458). L’Italia è giunta a 46″ (1430).

Domani via alle prove individuali con le qualificazioni femminili con Alessandra Frezza, Irene Prampolini, Alice Sotero e Francesca Tognetti (finale con classifica a squadre sabato), seguite, venerdì dalle qualificazioni maschili con Nicola Benedetti, Riccardo De Luca, Giuseppe Mattia Parisi e Valerio Grasselli (finale con classifica a squadre domenica). Lunedì gran chiusura con la staffetta mista con Alessandra Frezza e Valerio Grasselli.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

robertosantangelo@oasport.it