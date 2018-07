Pentathlon, Europei 2018: l’Italia prova a replicare Minsk, con Alice Sotero e le staffette grandi speranze

Siamo ormai alle porte dei campionati europei di pentathlon moderno che si terranno dal 17 al 23 luglio a Székesfehérvár, in Ungheria, dove si sono già disputati nel 1997, 2000 e 2014. Sarà di scena il meglio dello sport multidisciplinare a livello continentale, con l’Italia che cercherà di farsi largo provando a conquistare qualche podio. Un anno fa il medagliere parlò di un oro e un argento, ripeterlo non sarebbe affatto un brutto risultato.

Come al solito i favori del pronostico vanno ad alcune nazioni, compresi i padroni di casa ungheresi. Ci attendiamo grandi cose dalla Russia, sospinta da Aleksandr Lesun (oro a Minsk 2017) senza dimenticare i francesi Valentin Belaud e Valentin Prades, gli ungheresi Adam Marosi e Bence Demeter e l’ucraino Pavlo Tymoschenko, mentre tra le donne oltre alla nostra Alice Sotero che difende la medaglia d’oro nella gara a squadre di un anno fa, saranno da tenere in grande attenzione l’ucraina Julija Tymoschenko, la bielorussa Anastasiya Prokopenko, la francese Elodie Clouvel, la russa Anna Buriak e le padrone di casa Zsofia Foldhazi e Sarolta Kovacs. Per quanto riguarda le staffette, tutto è molto più appeso ad un filo ed al caso, ma le solite grande nazioni partono, ovviamente, con i favori del pronostico.

Proprio la staffetta femminile darà il via alla kermesse ungherese con le nostre Claudia Cesarini ed Aurora Tognetti che proveranno a farsi largo. Il giorno dopo sarà la volta degli uomini, con Alessandro Colasanti e Gianluca Micozzi che partono, ma con il podio come obiettivo massimo. Da giovedì 19 luglio toccherà alle prove individuali. Le italiane Alessandra Frezza, Irene Prampolini, Alice Sotero e Francesca Tognetti cercheranno la qualificazione per la finale di sabato 21 luglio con Sotero che punterà in alto. Per gli uomini la finale sarà il 22 luglio, con le qualificazioni fissate per il 20. Per i nostri colori saranno in gara Nicola Benedetti, Riccardo De Luca, Giuseppe Mattia Parisi e Valerio Grasselli senza troppi sogni di gloria, ma con la voglia di stupire. Gli europei si concluderanno nella giornata del 23 luglio con la staffetta mista con Alessandra Frezza e Valerio Grasselli che cercheranno l’ultimo assalto alle medaglie.

MEDAGLIERE EDIZIONE MINSK 2017

Pos. Paese Totale 1 Russia 2 2 0 4 2 Ungheria 1 3 1 5 3 Italia 1 1 0 2 4 Bielorussia 1 0 2 3 5 Germania 1 0 1 2 6 Rep. Ceca 1 0 0 1 7 Francia 0 1 2 3 8 Turchia 0 0 1 1 Totale 7 7 7 21

Foto: Facebook Alice Sotero