Pentathlon, Europei 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Una settimana completa dedicata allo sport del soldato: si terranno a Székesfehérvár, in Ungheria, gli Europei senior di pentathlon moderno. Dal 17 al 23 luglio dodici azzurri cercheranno la gloria nelle sette gare in programma. Sei di loro prenderanno parte soltanto alla prova individuale, due sia alla prova individuale che alla staffetta mista, e quattro soltanto alle staffette, maschile e femminile.

Sarà proprio la staffetta femminile ad aprire il programma martedì 17 e scenderanno in campo Claudia Cesarini ed Aurora Tognetti, mentre mercoledì 18 toccherà alla staffetta maschile, e l’Italia sarà rappresentata da Alessandro Colasanti e Gianluca Micozzi. Sarà poi la volta delle prove individuali. Giovedì 19 qualificazioni femminili: saranno impegnate Alessandra Frezza, Irene Prampolini, Alice Sotero e Francesca Tognetti. La finale (con classifica a squadre) si terrà sabato 21. Venerdì 20 sarà la volta delle qualificazioni maschili: in gara Nicola Benedetti, Riccardo De Luca, Giuseppe Mattia Parisi e Valerio Grasselli. Finale (con classifica a squadre) in programma domenica 22. Gran finale lunedì 23 con la staffetta mista: dopo la prova individuale, a rappresentare l’Italia saranno ancora Alessandra Frezza e Valerio Grasselli.

Al momento non è prevista copertura televisiva per l’evento. Di seguito il programma completo delle gare che assegneranno i titoli continentali:

Europei senior pentathlon moderno

17 luglio Staffetta femminile

18 luglio Staffetta maschile

19 luglio Qualificazioni femminili

20 luglio Qualificazioni maschili

21 luglio Finale femminile (con classifica a squadre)

22 luglio Finale maschile (con classifica a squadre)

23 luglio Staffetta mista













Foto: FIPM

robertosantangelo@oasport.it