Pattinaggio artistico a rotelle, Campionati Italiani 2018: trionfo di Neri nel Singolo maschile, primo posto per Sanvincenti e Qualizza nel Solo Dance

Nella suggestiva cornice dell’Alpe Cimbra (Trentino) è iniziato ieri presso il Pala Folgaria (Trento) il Campionato Italiano di pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi più seguiti a livello continentale dagli amanti della disciplina visto l’altissimo tasso tecnico mostrato dagli atleti azzurri in gara.

Dopo essersi portato al comando nella giornata di ieri con lo short program, nella specialità del singolo maschile Junior a trionfare è stato Lorenzo Neri; il pattinatore romano, allenato da Anna Iannucci e tesserato con l’ASD Frascati Skating Club è stato autore di una prova solida, caratterizzata da dei tripli di ottima qualità eseguiti singolarmente come il toeloop e il salchow e viziata da qualche sbavatura sull’arrivo delle combinazioni, in particolare sulla complessa triplo flip/ritt/triplo rittberger. Nonostante questo il pattinatore ha conquistato la prima posizione sfiorando il 9.0 in entrambi i punteggi, ottenendo 355.70 punti totali. Al secondo posto, in rimonta dopo la terza posizione dello short di ieri si è classificato Alessandro Liberatore (Polisportiva Pontevecchio) che, nonostante alcuni problemi con la rotazione del triplo rittberger, ha dimostrato grande capacità tecnica nell’esecuzione di alcuni elementi come ad esempio il triplo lutz e la combinazione triplo toeloop/thoren/triplo salchow, conquistando 344.90 punti. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Donato Mariano Marziliano (Green Roller, 337.30), anche lui autore di una buona prova complessiva nonostante qualche errore di troppo (caduta nel triplo rittberger e step out nel triplo flip) nel corso del programma.

Nel primo pomeriggio sono arrivati anche i primi verdetti della specialità della Solo Dance. Al debutto in categoria Junior, Alice Sanvincenti ha conquistato il gradino più alto del podio confermando la prima posizione già ottenuta dopo lo short program conquistando un punteggio totale di 202.600 punti davanti ad Alessia Orsi (Skating Club S. Agata Bolognese, 197.350) e Asia Bordon (Pattinaggio Artistico Triestino, 193.300). In campo maschile trionfo per Mattia Qualizza (Sporting Treviso), già in prima posizione dopo la style, il quale ha guadagnato 22.750 punti davanti a Giovanni Piccolantonio (UP Calderara), secondo con 216.550 e Nicholas Masiero (Spinea Pattinaggio), in terza posizione con 193.050.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter