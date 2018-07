Pattinaggio a rotelle velocità su strada, Mondiali Arnhem 2018: nessuna medaglia per l’Italia nell’ultima giornata di gare

E’ andata in scena l’ultima giornata di gare su strada per questi Mondiali 2018 di pattinaggio a rotelle velocità, prima della Maratona di domani, ad Arnhem (Olanda), dedicata totalmente alle prove dei 1000m Sprint. Le batterie, iniziate dalle 9 del mattino, hanno visto al via Anais Pedroni (junior donne), Asja Varani (juniores donne), Vincenzo Maiorca (juniores uomini), Giulia Bongiorno (senior donne), Giorgia Bormida (senior donne) e Duccio Marsili (senior uomini), Enrico Salino (senior uomini)

Purtroppo, per i nostri colori, solo Maiorca e Pedroni hanno centrato l’obiettivo dei quarti di finale. L’azzurra ha affrontato la francese Mathilde Pedronno, dovendosi arrendere alla transalpina, mentre il rotellista italico, opposto all’americano Sabien Tinson, è stato piegato allo sprint, battuto al photofinish dall’atleta stelle e strisce.

Domani prenderà il via la Maratona alle 10.30 con le donne junior e senior. Gli uomini, invece, correranno alle 12.00.

I RISULTATI

100m Sprint Junior Femminile

1. PLAZA BOLAÑO, Andrea (COL)

2. RODRIGUEZ LOPEZ, Valeria (COL)

3. PEDRONNO, Mathilde (FRA)

100m Sprint Junior Maschile

1. TINSON, Sabien (USA)

2. HUERTAS VERGARA, Alejandro (COL)

3. GALAR, Ivan (ESP)

100m Sprint Senior Femminile

1. PAJARO, Geiny (COL)

2. ESCOBAR, Yesenia (COL)

3. CHEN, Ying-Chu (TPE)

100m Sprint Senior Maschile

1. FERNANDEZ, Ioseba (ESP)

2. ESTRADA, Edwin (COL)

3. KIM, Jinyoung (KOR)













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo facebook Francesca Lollobrigida