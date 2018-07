Pallone d’Oro 2018, chi vincerà? Mbappé ora insidia Cristiano Ronaldo. Messi fuori dai giochi

Chi vincerà il Pallone d’Oro 2018? La corsa verso il prestigioso premio è ormai già lanciata, i Mondiali che si sono conclusi oggi con la vittoria della Francia hanno hanno delineato parzialmente le gerarchie e ci hanno chiarito qualche dubbio anche se al momento non sembra esserci un vincitore in pectore. Kylian Mbappé è il volto simbolo dei Galletti Campioni del Mondo, ha segnato anche nella Finale contro la Croazia, ha solo 19 anni e sembra indiziato a un futuro trionfale da vero attaccante di razza: il centravanti del PSG si distingue per concretezza, estrosità e prestanza fisica con delle prestazioni atletiche di assoluto spessore.

Il transalpino può concretamente ambire al Pallone d’Oro e ha già lanciato il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo, detentore del trofeo. Il fenomeno lusitano ha vinto la terza Champions League consecutiva con il Real Madrid, poi ha messo a segno una bella tripletta contro la Spagna ai Mondiali ma si è fermato agli ottavi di finale sconfitto dall’Uruguay: la stagione di CR7, passato alla Juventus, è comunque positiva ma vedremo se basterà per conquistare il trofeo per la sesta volta in carriera e staccare Lionel Messi nell’albo d’oro. La Pulce, infatti, si è eclissato con l’Argentina durante la rassegna iridata e non si è espresso sui suoi massimi livelli con la casacca del Barcellona: non può oggettivamente puntare al riconoscimento.

In lizza c’è anche Luka Modric, premiato come miglior giocatore del Mondiale: il capitano della Croazia ha anche vinto la Champions League col Real Madrid ma vedremo se riuscirà a fare breccia tra allenatori, giocatori e giornalisti che tra pochi mesi saranno chiamati al voto. Da tenere in considerazione anche Antoine Griezmann e Paul Pogba, mentre non dovrebbe bastare il titolo di capocannoniere della rassegna iridata a Harry Kane. Neymar poteva essere in corsa ma l’uscita del Brasile ai quarti di finale e la pessima stagione col PSG lo hanno chiamato fuori dai giochi.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com