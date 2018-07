Pallanuoto femminili, Europei 2018: Italia-Olanda 6-6, le pagelle del Setterosa

Terzo incontro per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2018: a Barcellona le azzurre trovano un pareggio in un match tesissimo con l’Olanda per 6-6. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre.

Italia

Gorlero, 7: dopo una performance deludente con la Grecia, il portierone azzurro si riscatta alla grande tornando a calare la saracinesca contro i tiri delle Orange.

Tabani, 7: gran performance per il difensore tricolore che trova anche una fondamentale rete con la superiorità numerica al centro dei due metri olandesi.

Garibotti, 6,5: partita non strepitosa, ma quella rete con una parabola che dà nuova linfa alle speranze azzurre vale da sola il prezzo del biglietto.

Avegno, 7: che coraggio per la giovanissima azzurra. Ci prova, al tiro, spesso e volentieri, senza paura: non si nota davvero che è solo 21enne. Per lei una rete.

Queirolo, 5,5: non perfetto l’incontro per il capitano azzurro che soffre la fisicità olandese.

Aiello, 7: davvero fondamentale il centroboa tricolore. È lei a procurarsi il rigore del definitivo 6-6: azione magnifica contro le tanti mani addosso orange.

Picozzi, 7: altra giovanissima senza paura. Si prende le sue responsabilità al tiro, ma è fondamentale anche in fase di costruzione.

Bianconi, 6,5: pochi minuti in acqua, stranamente, per una delle stelle azzurre. È decisiva però nel siglare il rigore del 6-6.

Emmolo, 5: altra partita da dimenticare per il mancino azzurro che non trova mai la quadratura del cerchio.

Palmieri, 6,5: minuti di qualità per l’altro centroboa azzurro che fa a sportellate sui due metri.

Gragnolati, 6,5: una rete fondamentale per l’azzurra, nonostante i pochi minuti in acqua. Prestazione più che sufficiente.

Dario, senza voto: 4′ in acqua per l’azzurra.

Lavi, ne.













